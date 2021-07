© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riforma Cartabia "credo i Cinque stelle sbaglino veramente strada". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo alla Festa dell'Unità di Roma. "Il diritto penale non va utilizzato come strumento di propaganda o simbolico, altrimenti produci dei mostri. In Italia la corruzione non si prescrive più", ha spiegato. (Rin)