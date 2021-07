Energia: Merkel, per Germania Ucraina è e rimane Paese di transito gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina “è e rimane” per la Germania un Paese di transito del gas diretto dalla Russia in Europa, anche quando verrà completato il Nord Stream 2, il gasdotto russo-tedesco nel Mar Baltico. È quanto dichiarato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, durante la conferenza stampa con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha incontrato oggi a Berlino. Merkel ha ribadito l'interesse della Germania all'attuazione dell'accordo tra Mosca e Kiev sul transito del gas russo in Ucraina. Inoltre, la cancelliera tedesca ha evidenziato “la grande preoccupazione” dell'ex repubblica sovietica per il Nord Stream 2, che la Germania “prende seriamente”. Pertanto, ha infine dichiarato Merkel, “faremo di tutto affinché il Nord Stream 2 non si sostituisca alle forniture di gas attraverso l'Ucraina”. (Geb)