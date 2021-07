Cuba: presidente Camera Usa Pelosi esprime solidarietà per manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha espresso solidarietà verso i manifestanti che nelle scorse ore hanno riempito le strade di Cuba per esprimere il proprio dissenso. In una dichiarazione rilanciata dai media statunitensi, Pelosi ha elogiato il coraggio dei dimostranti e ha condannato “tutti gli sforzi del governo comunista per soffocare i diritti” della popolazione. "L'appello alla libertà e ai diritti fondamentali da parte del popolo cubano che scende pacificamente in piazza e marcia è un atto di grande coraggio", ha affermato Pelosi. "Sostengo il popolo cubano nella sua ricerca della libertà e condanno qualsiasi violenza o attacco contro coloro che esercitano i propri diritti". La dichiarazione della presidente segue un'analoga dimostrazione di solidarietà da parte del capo dello Stato, Joe Biden, che ha esortato i leader dell’isola centramericana a prestare attenzione alle richieste dei manifestanti. “Il popolo cubano afferma con coraggio i diritti fondamentali e universali. Tali diritti, compreso il diritto alla protesta pacifica e il diritto a determinare liberamente il proprio futuro, devono essere rispettati", ha affermato Biden. "Gli Stati Uniti chiedono al regime cubano di ascoltare il proprio popolo e servire i suoi bisogni in questo momento vitale, piuttosto che arricchirsi". (segue) (Nys)