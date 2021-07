Cuba: Blinken, Usa al fianco dei manifestanti per libertà e diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha assicurato che “gli Stati Uniti sono dalla parte del popolo cubano nella ricerca della libertà e del rispetto dei propri diritti umani”. Il capo della diplomazia di Washington ha commentato in questi termini l’ondata di dissenso sfociata nelle ultime ore in grandi manifestazioni sull’isola centramericana. “La violenza contro i manifestanti pacifici è ripugnante. Chiediamo moderazione e rispetto per la voce della gente", ha aggiunto Blinken in un messaggio su Twitter.(Nys)