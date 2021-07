Francia: Macron, riforma pensioni quando crisi Covid sarà "sotto controllo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia la riforma delle pensioni verrà lanciata non appena la crisi legata alla pandemia di coronavirus sarà "sotto controllo". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante un discorso alla nazione. L'età minima pensionabile, che attualmente in Francia è fissata a 62 anni, "deve essere più elevata", ha detto Macron. "Una vita di lavoro deve offrire una pensione degna, ogni pensione sarà superiore a mille euro al mese. È giusto ed efficace cambiare il nostro sistema pensionistico", ha aggiunto il capo dello Stato.(Frp)