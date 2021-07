Automotive: Orlando, trasformazioni non siano pagate da forza lavoro, agire meglio su delocalizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'automotive "affronterà una grande trasformazione nei prossimi anni" con "l'auto elettrica che inciderà sulla componentistica e quindi sulla forza lavoro". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo alla Festa dell'Unità di Roma. "Ma le trasformazioni non devono essere pagate dalla forza lavoro", ha chiarito per poi aggiungere: "Dobbiamo darci degli strumenti più forti per incidere sui processi di delocalizzazione". (Rin)