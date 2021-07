Cuba: Blinken, accusare Stati uniti per manifestazioni “errore grave”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha definito “un errore grave” il fatto di attribuire agli Stati Uniti qualche responsabilità per le manifestazioni di dissenso in corso a Cuba. "Sarebbe un errore molto grave" ha affermato il capo della diplomazia di Washington commentando le parole del presidente cubano Miguel Diaz-Canel. "Chiamiamo tutti i rivoluzionari ad uscire in strada per difendere la rivoluzione in tutti i posti", ha detto Diaz-Canel in un discorso alla televisione, invitando a non "consegnare la sovranità né l'indipendenza della patria". (segue) (Nys)