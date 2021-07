© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisognerebbe "conoscere la Costituzione: non mi pare che si possano raccogliere firme per un referendum a fine legislatura". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo alla Festa dell'Unità di Roma, in merito alla proposta di Matteo Renzi di un referendum popolare per abrogare il Reddito di cittadinanza. (Rin)