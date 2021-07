Euro 2020: Azzurri in festa sul pullman scoperto, bagno di folla tra le vie di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caroselli e festeggiamenti in strada, Roma esplode per la vittoria degli azzurri a Wembley ai rigori contro l'Inghilterra. Dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi, gli azzurri sono partiti per un giro tra le vie di Roma su un pullman scoperto, per ricevere l'omaggio e l'abbraccio di centinaia di tifosi. Come spiegato dallo stesso Leonardo Bonucci, i giocatori della nazionale hanno voluto fortemente e ottenuto un tour tra le vie del centro di Roma su un pullman scoperto. "Un'emozione indescrivibile, fare questo viaggio dal Quirinale a Palazzo Chigi è stato bellissimo - ha detto il difensore Azzurro -. Ora faremo un giro sul pullman scoperto, ci godremo ancora di più la festa. Era giusto così, perché lo dovevamo ai tifosi". Il pullman scoperto, con a bordo i calciatori della nazionale italiana di calcio e i componenti dello staff tecnico, per il giro del centro storico, è partito da piazza Colonna e sta transitando a fatica su via del Corso, verso piazza Venezia. A tenere la Coppa, sempre la coppia Bonucci-Chiellini, che non ha mai perso di vista il trofeo dopo il trionfo di ieri sera all'Europeo. Tra bandiere tricolore, cori e trombette, il pullman degli Azzurri è accompagnato da un bagno di folla festante. Sull'autobus anche il tennista Matteo Berrettini. Le vie del centro della Capitale sono una bolgia di tifo, tra tricolori, inni d'Italia, trombette e festeggiamenti.(Rer)