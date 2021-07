Energia: Egitto, premier Madbouly riceve Ad di Snam Alverà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro egiziano, Mustafa Madbouly, ha ricevuto oggi una delegazione di Snam guidata dall’Ad Marco Alverà. Lo riferisce un comunicato stampa diramato dalla presidenza del Consiglio dei ministri del Cairo. Le parti hanno discusso del rafforzamento della cooperazione in campo energetico. In particolare, i colloqui si sono concentrati sui potenziali progetti di cooperazione con Snam nel settore delle infrastrutture per il gas nel Paese, anche per il settore portuale, e per progetti concreti nell’idrogeno. Da parte sua, il capo dell’esecutivo del Cairo ha accolto eventuali proposte di cooperazione nel settore, alla luce del tentativo dell’Egitto di diventare un polo energetico regionale. All’incontro hanno preso parte anche il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, il presidente della Egyptian Natural Gas Holding Company (Egas), il presidente del gruppo El Sewedy Electric, Ahmed El Sewedy, e l’ambasciatore d'Italia in Egitto, Giampaolo Cantini. (Cae)