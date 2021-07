© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanta emozione avere di fronte chi in questo mese ha fatto sognare un intero Paese. Azzurri, Matteo Berrettini, Atletica under 23, siete l’orgoglio dell’Italia". Lo scrive su Twitter la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, dopo che gli sportivi italiani sono stati ricevuti a palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. (Rin)