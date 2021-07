Venezuela: moglie Guaidò denuncia irruzione forze speciali, "vogliono arrestare mio marito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La moglie dell’oppositore venezuelano Juan Guaidò, Fabiana Rosales, ha denunciato che le Forze di azione speciale (Faes) hanno fatto irruzione nella sua abitazione per arrestare suo marito. “Funzionari delle Faes sono in casa mia. Il regime di Maduro vuole arrestare il presidente Juan Guaidó”, ha scritto sul suo account Twitter. "Uomini incappucciati con armi a canne lunghe stanno circondando il furgoncino in cui si trova il presidente Guaidò" nel garage della sua abitazione, ha aggiunto la moglie del leader di opposizione.(vec)