Viabilità: su A8 Milano-Varese chiuso per una notte allacciamento con A4

- Sulla A8 Milano -Varese, per consentire lavori di manutenzione del viadotto "Fiorenza", in orario notturno, dalle 23 di martedì 13 alle 5 di mercoledì 14 luglio, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Varese ed è diretto sulla A4 verso Brescia / Venezia. In alternativa, Autostrade consiglia di uscire allo svincolo di Milano viale Certosa e rientrare dal medesimo svincolo in direzione di Brescia. (Com)