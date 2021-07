Covid: vaccini in Piemonte, sabato open day al Valentino, Pfizer e Moderna per 1500 over 18

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 17 luglio, a Torino, si terrà un nuovo open day di vaccini anti-Covid all’hub del Valentino. Sono 1500 i posti disponibili: da domani alle ore 9, sulla piattaforma www.ilPiemontetivaccina.it, potranno aderire gli over 18 da tutto il Piemonte che hanno il domicilio sanitario nella nostra regione, che non abbiano un appuntamento fissato prima del 27 luglio, a cui non è stata somministrata alcuna dose. I vaccini somministrati saranno Pfizer e Moderna. (Rpi)