Ue: Bagnai (Lega), nel 2018 maggioranza ha subito atto di bullismo politico

- "Voglio ricordare che nel novembre 2018, all'epoca del 2,4 e 2,04 il problema era che con gli indici della produzione industriale in caduta libera ovunque, e non c'era il Covid, per la Commissione europea non potevamo superare l'1,6 per cento". Lo ha detto Alberto Bagnai, senatore della Lega, in occasione della tavola rotonda dal titolo: "Riequilibrare l'Europa: verso una governance fiscale sostenibile dell'Ue", presso l'Auditorium Antonianum. "Però, come ci hanno spiegato, le stime e il fondamento scientifico sulle quali si basava quello che è stato un atto di bullismo politico verso la maggioranza di un Paese che, per qualche motivo, non piaceva, era estremamente fragile. Questo ci deve far riflettere. Perché è stato impossibile promuovere il dibattito? Perché qualsiasi posizione di critica o di perplessità anche argomentata, anche basata sulla letteratura scientifica, veniva presentata come radicale e marginalizzata e aggredita. Un po' come - ha concluso - sta succedendo anche adesso in campo sanitario". (Rin)