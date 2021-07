Libano: Borrell, consenso su sanzioni contro responsabili stallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Affari esteri dell'Unione europea concordano sul fatto che va finalizzato un regime di sanzioni contro i responsabili della situazione di stallo in Libano. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, parlando in conferenza stampa dopo il Consiglio affari esteri. "In Libano la situazione di stallo permane, l'economia sta implodendo, la sofferenza del popolo aumenta. C'è bisogno di un governo per evitare l'implosione del Paese", ha detto. "Secondo i ministri andrebbe fissato un regime di sanzioni contro i responsabili di questa situazione. In linea con il lavoro tecnico preparatorio, lavoreremo su atti legislativi e il Consiglio adotterà una decisione per creare senza ritardi questo regime di sanzioni. L'obiettivo è completare il lavoro entro la fine del mese. Non sto parlando dell'attuazione, sto parlando della costruzione del regime di sanzioni sulla base legale", ha specificato. (Beb)