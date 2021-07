Fisco: Marattin (Iv), regole devono riguardare accumulazioni eccessive di debito su Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il target della regola fiscale "deve correggere esternalità derivate dall'accumulazione eccessiva di debito in rapporto al Pil, possibilmente su base pluriennale e differenziato per Paese, senza regole comuni". Lo ha detto Luigi Marattin, presidente della commissione Finanze alla Camera, di Italia viva, in occasione della tavola rotonda dal titolo: "Ridisegnare la governance fiscale europea", presso l'Auditorium Antonianum. (Rin)