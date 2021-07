Afghanistan: Borrell, vittime aumentate del 23 per cento nei primi sei mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Afghanistan le vittime sono aumentate del 23 per cento nei primi sei mesi di quest'anno. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, parlando in conferenza stampa dopo il Consiglio affari esteri. "In Afghanistan i combattimenti hanno un grande impatto sui civili. Le vittime sono aumentate del 23 per cento nel primo semestre di quest'anno", ha detto ricordando la condanna unanime degli attacchi mirati contro minoranze religiose. "I ministri chiedono unanimemente ai Talebani di impegnarsi nel processo di pace e chiediamo ai Paesi della regione e alla comunità internazionale di svolgere un ruolo costruttivo nel sostegno del processo di pace", ha aggiunto. (Beb)