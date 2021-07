Terremoto: ordinanze speciali per Accumoli, Arquata, Castelluccio e Pieve Torina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cabina di coordinamento della ricostruzione post sisma 2016, presieduta dal commissario straordinario, Giovanni Legnini, ha dato via libera oggi a quattro ordinanze speciali per Arquata del Tronto, Accumoli, Pieve Torina e Castelluccio di Norcia, comuni e borghi tra quelli maggiormente colpiti dai terremoti di quattro anni fa. Lo rende noto il commissario straordinario ricostruzione sisma 2016. "Le ordinanze, su cui è registrata l’intesa unanime dei Presidenti delle quattro regioni interessate, prevedono - si legge nella nota - l’utilizzo di deroghe alla normativa di carattere generale per la realizzazione di alcune opere pubbliche urgenti e necessarie anche per la partenza della ricostruzione privata. Nei giorni scorsi la Cabina di coordinamento aveva già raggiunto l’intesa su altre otto ordinanze speciali in deroga, che riguardano la ricostruzione di Campotosto, Cascia, Castelsantangelo sul Nera, Norcia, Ussita, delle scuole di Montegiorgio e di Tolentino, del complesso di Sant’Eutizio a Preci. Tutte le nuove ordinanze speciali, che saranno firmate ed emanate dal commissario straordinario nei prossimi giorni, saranno immediatamente esecutive con la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Struttura. La firma dell’ordinanza relativa alle scuole di Tolentino resta subordinata all’acquisizione di alcuni documenti, non ancora trasmessi dal Comune", conclude la nota. (Com)