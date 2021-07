Ue: Gentiloni, con segretario al Tesoro Yellen scambio eccellente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, c'è stato all'Eurogruppo "uno scambio eccellente". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, dopo l'Eurogruppo. "Credo sia stato un momento molto importante, anche dal punto di vista simbolico: è il simbolo di una nuova era transatlantica", ha detto. "Con gli Usa condividiamo l'opinione che non solo dobbiamo tornare ai livelli pre pandemia, ma che dobbiamo ricostruire meglio le nostre economie. Questo è l'essenza" del Next Generation Eu "che domani farà un passo avanti con l'adozione da parte del Consiglio della decisione di attuazione relativamente a 12 piani nazionali", ha aggiunto. Con Yellen "siamo d'accordo per quanto riguarda le previsioni a breve termine e le priorità politiche" e in Europa "ci dovrebbe essere una crescita forte quest'anno", "ma non siamo usciti" dalla pandemia ed "è fondamentale mantenere il tasso di vaccinazione attuale nei Paesi sviluppati e aumentare drasticamente il tasso nei Paesi di sviluppo. E' una lotta tra infezioni e iniezioni", ha proseguito. "Siamo ottimisti da questo punto di vista nell'Ue perché stiamo raggiungendo l'obiettivo del 70 per cento di vaccinazione della popolazione adulta già prima di quanto ci aspettassimo, già questo mese", ha proseguito. "Ma resta l'urgenza di andare avanti per via del diffondersi di varianti contagiose", ha spiegato. Gentiloni ha poi ricordato che "il sostegno all'economia deve rimanere per tutto il 2022". (Beb)