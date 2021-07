Messico: a maggio attività industriale cresce dello 0,1 per cento su mese, +36,6 su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività industriale in Messico è cresciuta a maggio dello 0,1 per cento su aprile e del 36,6 per cento rispetto allo stesso mese del 2020. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi), segnalando che , su mese, il settore più dinamico è stato quello delle costruzioni, con un incremento del 2 per cento (il 45,9 per cento su anno). La voce che comprende "creazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, la distribuzione di acqua e di gas al consumatore finale" aumenta dell'1,3 per cento su mese e dell'8,8 per cento sullo stesso mese del 2020. Le attività minerarie registrano un +1 per cento su aprile e un +9,2 per cento su anno. Chiude il comparto manifatturiero con un calo dello 0,7 per cento su mese, ma con il miglior passo avanti su anno: +48,3 per cento. (segue) (Mec)