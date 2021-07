Roma 2021: Mammì (M5s), Michetti ha bacchetta magica, cittadini stufi di questi slogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando Michetti parla di portare 'sicurezza in cento giorni' spero si sia già procurato la bacchetta magica. Penso i cittadini siano davvero stufi di questi slogan, come 'una terapia d’urto sulla pulizia della città' e 'tolleranza zero sul degrado', che leggiamo in un’intervista a Michetti di oggi". Lo scrive, su Facebook, l'assessora alla Comunità solidale, Veronica Mammì. "Grandi classici che gli elettori romani si sono sentiti ripetere regolarmente da chi probabilmente non aveva argomenti prima del voto. La complessa situazione che interessa la zona intorno alla stazione Termini - spiega - è sotto l’attenzione delle forze dell’ordine, del Prefetto, della Città Metropolitana e del Comune, che già si incontrano su un tavolo permanente di confronto e azione. Insieme. Ora arriva Michetti… un tocco di bacchetta e ma non ci prendiamo in giro per favore. Lo chiedo non per rispetto a noi, alla sindaca Raggi, o a questa Amministrazione. Lo chiedo per rispetto verso l’intelligenza dei cittadini". (segue) (Rer)