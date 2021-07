Roma 2021: Mammì (M5s), Michetti ha bacchetta magica, cittadini stufi di questi slogan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto, "si riunisce tutte le settimane - prosegue ancora Mammì - ed esamina le criticità cittadine. Le risposte sono frutto di interventi complessi e multidisciplinari, gli unici destinati a durare nel tempo. Per le stazioni ferroviarie sono state messe in campo azioni importanti, sia in termini di pulizia, anche grazie ad associazioni come Retake, sia per offrire alternative grazie alla Sala Operativa Sociale di Roma Capitale a chi, per necessità o per scelta, ha fatto della strada la propria dimora. Abbiamo lavorato con serietà e collaborazione insieme a tutti i livelli istituzionali coinvolti in queste situazioni complesse. Siamo consapevoli che c’è ancora strada da percorrere e va percorsa insieme. Con serietà e senso della realtà, con sincerità verso i cittadini". (Rer)