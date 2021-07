Giustizia: Craxi (FI) su sentenza Cassazione, verso Bettino e famiglia ingiustizia e accanimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fatto, prosegue la senatrice Craxi, "la Corte di Cassazione, non ha ritenuto meritevole di censura la sentenza di appello nella parte in cui i giudici di secondo grado hanno escluso l'onere probatorio, la prova, in capo all'Agenzia dell’entrate circa la destinazione di alcuni fondi di cui Craxi, e non già il Partito socialista, secondo i vecchi processi dell’epoca di tangentopoli riproposti in sentenza, era l’utilizzatore di quelle somme e quindi aveva l'onere di dichiararle al fisco quali redditi personali". La parlamentare FI poi osserva: "Quindi, sui finanziamenti al Psi, a un partito, Bettino Craxi, cioè il segretario politico, neanche amministrativo, avrebbe dovuto pagare personalmente le tasse. Un capolavoro di linearità logica e giuridica. Mi aspetto ora che si chieda lo stesso ai segretari, o ai loro eredi, di tutti gli altri partiti dell’allora arco costituzionale interessati dalle vicende giudiziarie del finanziamento ai partiti, dalla Dc, al Pci/Pds, passando per la Lega. Innanzi a tutto questo - conclude - provo profondo sconcerto e tanta amarezza. La considero l’ennesima vessazione che origina dai processi farsa di 'Mani pulite'. Processi, peraltro, condannati dalla Corte di Strasburgo per violazione dei diritti di difesa e che hanno mistificato la verità dei fatti, la stessa storia di questo Paese, e per colpa dei quali ancora una volta dovremmo pagare personalmente".Così, Stefania Craxi, Senatore di Forza Italia (FI) e Vicepresidente della Commissione Affari esteri. (Com)