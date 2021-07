Bolivia-Argentina: avviate indagini su presunto invio armi a sostegno del "golpe" contro Morales

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità governative dell'Argentina hanno avviato indagini interne a più livelli per determinare l'origine, la destinazione e l'uso di armamenti presumibilmente inviati alle forze armate boliviane nei giorni successivi alle dimissioni dell'ex presidente Evo Morales, a novembre del 2019. Intervengono nelle indagini, con l'obiettivo di identificare i diversi passaggi amministrativi della consegna effettuata all'epoca del governo dell'ex presidente Mauricio Macri, il ministero degli Esteri, della Sicurezza, della Difesa e le autorità doganali dipendenti dal Fisco. Secondo gli ultimi sviluppi risulterebbe accertato attraverso un documento diffuso dal governo argentino il volo di un Hercules C-130 della Forza aerea argentina (C-130) da Buenos Aires a La Paz con personale della Gendarmeria e un carico di armi e munizioni destinati alla protezione dell'ambasciata argentina a La Paz. Il carico di munizioni viene descritto in un documento del ministero della Sicurezza, da cui dipende la Gendarmeria, e consiste in 10 pistole semiautomatiche, 5 carabine automatiche, 2 mitragliatrici, 2 fucili a ripetizione e 8.820 munizioni di diverso calibro. (segue) (Abu)