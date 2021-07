Bolivia-Argentina: avviate indagini su presunto invio armi a sostegno del "golpe" contro Morales (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parallelamente è apparso anche un secondo documento della Direzione logistica della Gendarmeria dove si fa richiesta all'Agenzia di controllo delle armi (Anmac) di autorizzare temporaneamente "l'uscita dal paese di armamento, munizioni (...) da utilizzarsi per la protezione dell'ambasciatore, del personale e delle installazioni diplomatiche" e si aggiungono alla lista anche 70.000 proiettili AT 12/70 antidisturbo e 100 bombolette di spray urticante. Un ultimo documento relativo a questo carico a cui ha avuto accesso il quotidiano "Ambito", è una nota della Gendarmeria datata 15 luglio del 2020 dove si afferma che tutte le munizioni inviate erano già state utilizzate e che non avrebbero fatto ritorno in Argentina come da permesso originale. In questa nota si afferma che "sono stati realizzati esercizi di addestramento e pratica di tiro" e che in questi esercizi sono stati utilizzati tutti e 70.000 proiettili. La nota faceva quindi richiesta della cancellazione di queste munizioni dall'inventario di disponibilità della Forza. (segue) (Abu)