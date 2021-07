Bolivia-Argentina: avviate indagini su presunto invio armi a sostegno del "golpe" contro Morales (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intera vicenda è però al centro di una polemica ancora accesa. I legali di Terceros sono partiti all'attacco denunciando elementi di "evidente falsità" della missiva: un documento datato 13 novembre 2019, il giorno dopo che il comandante e tutti i vertici militari avevano rimesso il mandato nelle mani della neo insediata presidente ad interim Jeanine Anez. L'attuale ministro della Difesa della Bolivia, Edmundo Novillo, ha però specificato che negli archivi dell'Aviazione militare esiste copia della lettera, dando al documento un valore legale. La testata "Bolivia Verifica", che per prima aveva rilanciato l'ipotesi di un "falso", ha ritirato la sua valutazione in attesa di conoscere "altri elementi". Al tempo stesso un rapporto preliminare diffuso sabato dalla agenzia argentina per il controllo delle armi da fuoco (Anmac) conferma l'invio di materiale bellico ma denuncia incongruenze con l'inventario contenuto nella lettera. (segue) (Abu)