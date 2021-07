© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vaccinazione contro il coronavirus in Francia sarà obbligatoria per tutto il personale sanitario. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron, durante un discorso alla nazione. Il capo dello Stato ha affermato che i lavoratori di questa categoria avranno tempo fino al 15 settembre per vaccinarsi. Dopo questa data, verranno effettuati dei "controlli" a cui seguiranno sanzioni per chi non sarà vaccinato. (Frp)