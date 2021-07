Germania: sondaggio Iw, 51 per cento imprese prevede aumento produzione nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 51 per cento delle imprese tedesche prevede un aumento della produzione nel 2021 rispetto allo scorso anno, mentre il 15 per cento stima un declino dell'output. Inoltre, il 43 per cento delle società intende assumere più dipendenti e il 42 per cento vuole incrementare gli investimenti. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dall'Istituto di economia tedesca di Colonia (Iw) su un campione di duemila imprese. Per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le aziende sono più ottimiste in considerazione della bassa incidenza dei contagi da Covid-19 in Germania e dell'aumento dei tassi di vaccinazione contro i virus. “Per la prima volta dall'inizio della pandemia, la maggior parte delle imprese guarda con fiducia all'anno in corso”, ha commentato il direttore per l'economia dell'Iw, Michael Groemling. Tuttavia, vi sono notevoli differenze tra i settori. L'ottimismo è maggiore nell'industria, dove il 59 per cento delle società guarda con fiducia al futuro, nonostante la carenza dei prodotti preliminari come i chip su scala globale. Nei servizi, il 50 per cento delle imprese si aspetta un miglioramento delle attività. In entrambi i comparti, soltanto il 13 per cento delle società prevede per il 2021 una produzione inferiore rispetto allo scorso anno. (Geb)