Francia-Usa: Le Drian a Washington e New York dal 13 al 17 luglio

- Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian sarà negli Stati Uniti dal 13 al 17 luglio per una visita che lo vedrà impegnato a Washington e a New York. Lo ha reso noto il Quai d'Orsay con una nota. Nella capitale statunitense Le Drian incontrerà il suo omologo Antony Blinken e Jake Sullivan, consigliere alla sicurezza nazionale. Il capo della diplomazia francese "riaffermerà l'amicizia storica, che unisce i nostri due Paesi e il nostro desiderio di continuare l'approfondimento della relazione transatlantica", spiega il Quai d'Orsay. Le Drian ha anche in programma un incontro con dei rappresentanti del Senato statunitense e con la comunità francese all'ambasciata di Parigi. A New York, invece, il ministro francese presiederà due riunioni ministeriali al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. "Queste riunioni riguarderanno due priorità della nostra azione diplomatica: la situazione in Libia il 15 luglio e la preservazione dello spazio umanitario, il 16 luglio", spiega il ministero francese.(Frp)