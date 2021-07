Sport: Mattarella rende onore a Nazionale calcio e a Berrettini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avete pienamente meritato questo trofeo, questo titolo". Non ha dubbi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgendosi alla Nazionale italiana di calcio vincitrice degli Europei, nel suo intervento durante la cerimonia nei giardini del Quirinale in onore degli Azzurri e del tennista Matteo Berrettini, primo italiano a disputare una finale a Wimbledon. "Ieri sera avete meritato di vincere ben al di là del risultato ai rigori. E’ stata un’impresa che avete meritato molto più di quanto dica il risultato", ha proseguito il capo dello Stato che ha rivolto un ringraziamento particolare a Gianluca Vialli "perché in televisione ha espresso i sentimenti e l'emotività che tutti noi avvertivamo. Grazie davvero, Mancini", ha aggiunto il capo dello Stato che ha voluto fare suo, analogamente a quanto fatto dal capitano della squadra, Giorgio Chiellini, il ricordo di Davide Astori, il calciatore scomparso nel 2018. "Questo è il giorno degli applausi e dei ringraziamenti - ha continuato sempre Mattarella -. Ieri sera avete disputato la partita con due handicap: giocare in casa degli avversari, in quello stadio, con quel tifo e quello del goal a freddo che avrebbe messo chiunque in ginocchio". Da segnalare, poi, la consegna da parte della Federazione italiana giuoco calcio (Figc) a Mattarella, come omaggio, della maglia azzurra con il numero 10 e le firme dei giocatori, in ricordo della vittoria contro l'Inghilterra."Il calcio e il tennis rendono grande l'Italia, rendono grande il nostro sport ed il nostro Paese non può che esserne felice", ha osservato dal canto suo il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha ringraziato il capo dello Stato "per questa bellissima, meravigliosa iniziativa organizzata con l'immediatezza delle vicende sportive. Lei - ha evidenziato Malagò -, con la sua consueta, proverbiale, encomiabile sensibilità ha voluto pensare ai protagonisti, sia nel caso di vittoria che di sconfitta, per rendere loro omaggio per quello che avevano fatto". "Questa Nazionale è l'Italia perché ha interpretato al meglio un diffuso ed apprezzato sentimento di unità. Gli Azzurri sono il simbolo di un Paese sicuramente ferito, ma caratterizzato da una grande voglia di ripresa. Questa Nazionale è la squadra di tutti, nessuno escluso", ha rilevato il presidente della Figc, Gabriele Gravina."Siamo tutti orgogliosi di essere qui al Quirinale. Voglio manifestarle, presidente Mattarella, il mio sentito ringraziamento per essere stato il nostro primo tifoso assieme ai tanti italiani residenti in Gran Bretagna che ci hanno fatto sentire quanto sia forte l'amore per la nostra Nazionale", ha segnalato il commissario tecnico, Roberto Mancini. Il presidente della Repubblica si è rivolto naturalmente anche a Berrettini da cui ha ricevuto come dono una racchetta: "Arrivare alla finale di Wimbledon è già un traguardo - ha sottolineato -. La rimonta e la conquista del primo set equivale a una vittoria. Ho seguito quel set con grande speranza prima di partire per Londra". (Rin)