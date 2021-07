Abruzzo: da oggi a Chieti i Campionati europei U19 femminili di seconda Divisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cerimonia d'inizio nel primo pomeriggio di oggi per i Campionati europei U19 femminili di seconda Divisione, che si terranno fino al 18 luglio al Centro Tecnico Figh - "La Casa della Pallamano" di Chieti e che vedranno la partecipazione di sette formazioni provenienti da tutta Europa. In campo subito l'Italia padrona di casa, oltre a Spagna, Serbia, Lituania, Turchia, Israele e Bulgaria. Stamane la conferenza di presentazione con il sindaco Diego Ferrara e l'assessore allo Sport Manuel Pantalone, per la Federazione la consigliera federale e capo delegazione dell'Italia femminile, Pina Napoletano e il responsabile eventi della Figh, Giampiero Masi. "I campionati rappresentano un evento di caratura internazionale e nazionale che rendono protagonista la nostra città e il nostro territorio su circuiti importanti e di qualità - così il sindaco Diego Ferrara e l'assessore allo Sport Manuel Pantalone -. Per noi è motivo di grande soddisfazione avere sul perimetro teatino il centro nevralgico della Federazione, perché siamo certi che farà da volano a nuovi modelli di sviluppo per la città, così come sta già accadendo. Gli Europei che cominciano oggi sapranno restituire ossigeno a un momento di ripresa dopo la pandemia fondamentale per tutti, soprattutto per i giovani. I match si svolgeranno in sicurezza e nel rispetto di tutte le normative e protocolli Covid, ma insieme sapremo fare anche di questa occasione uno strumento di marketing territoriale capace di impegnare per il futuro un indotto che è stato fermo fino a oggi. Le strutture ricettive grazie all'evento stanno lavorando e abbiamo un grande riscontro anche in termini di entusiasmo da parte delle associazioni di categoria che abbiamo subito coinvolto perché lo sport sia un'ulteriore spinta per la ripresa cittadina. Le ragazze sono già a Chieti, a tutte le squadre giunga il nostro benvenuto e il più sincero in bocca al lupo per le gare che da oggi in poi le riguarderanno". (segue) (Gru)