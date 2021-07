Abruzzo: da oggi a Chieti i Campionati europei U19 femminili di seconda Divisione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo pronti e felici di questa sinergia che si conferma strategica - così la consigliera federale e capo delegazione dell'Italia femminile, Pina Napoletano -. Chieti e il Centro federale ospiteranno ancora una volta un importantissimo evento di pallamano. L'Abruzzo si prepara ad accogliere una delegazione europea e siamo certi che lo farà nel migliore dei modi, anche alla luce della splendida vittoria della nazionale, ieri sera a Londra. La Casa della pallamano è divenuta la nostra seconda casa, da fine maggio siamo in città e da oggi diventerà teatro di questa importantissima manifestazione sportiva con gli Europei under 19. Ringrazio l'amministrazione che si è stata vicino da subito in questo momento così particolare, assicurandoci piena disponibilità e il supporto organizzativo necessario a far partire l'evento". "Ormai con il Comune la collaborazione è davvero strettissima - conclude Giampiero Masi, responsabile grandi eventi della Federazione -. La stagione degli eventi è iniziata a dicembre con la prima Super Coppa, a gennaio e ad aprile abbiamo avuto la preparazione e l'effettuazione di altre due gare internazionali, con la Lettonia e la Bielorussia e da maggio la nostra sede è stata l'epicentro di tutte le manifestazioni giovanili di categoria. A Chieti, insomma, ormai si respira sempre più profumo di sport: in pochi mesi abbiamo fatto un salto di qualità passando da un'attività nazionale a una continentale e questo salto per la città è un ritorno di immagine importante sia dal punto di vista sportivo che turistico. Lo sarà ancora di più con l'inaugurazione ufficiale del centro, che faremo a settembre in presenza delle massime autorità sportive nazionali, perché Chieti e la nostra sede diventino sempre di più un punto di riferimento di qualità e di prestigio per i grandi eventi del settore". (Gru)