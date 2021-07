Roma 2021: Saltamartini (Lega), solidarietà a Michetti, vergognoso stato stazione Tiburtina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Enrico Michetti la mia solidarietà per l'aggressione verbale subita durante un sopralluogo alla stazione Tiburtina da persone lì accampate. Ci chiediamo: se anche un candidato a sindaco durante una visita riesce ad essere bersaglio di violenza verbale, una donna, che scende da un treno a tarda sera, cosa può rischiare? E' vergognoso che un'opera infrastrutturale di importanza strategica per Roma viva questo abbandono. Per fortuna, da ottobre, cambieremo le cose". E' quanto dichiara in una nota la parlamentare romana lega e candidata al consiglio comunale, Barbara Saltamartini. (Com)