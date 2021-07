Monza: Moratti in visita a rsa “Il Paese ritrovato”, puntiamo su telemedicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, si è recata oggi a Monza per visitare alla rsa “Il Paese Ritrovato”, creata dalla cooperativa “La Meridiana”, che opera nel capoluogo brianzolo da oltre 45 anni. Un'iniziativa, per assistere anziani e ammalati, realizzata da un gruppo di volontari della parrocchia San Biagio, che portava legna da ardere agli anziani poveri del quartiere. "Nella descrizione della cooperativa si legge che 'in questi anni essa ha cercato di rimanere fedele allo spirito originario e di curare gli anziani, anzitutto volendogli bene'. Un approccio che mi trova molto solidale: trovo bello vedere come un gesto così semplice, come quello di portare la legna ai poveri per scaldarsi, possa portare a realizzare progetti così importanti e strutturati”, ha detto la vicepresidente di Regione Lombardia, accompagnata nella visita dal sindaco di Monza Dario Allevi, dal questore Davide Michele Sinigaglia, dal presidente del Tribunale Lura Cosentini, dall’arciprete monsignor Silvano Provasi e dal consigliere regionale Marco Mariani. La cooperativa “La Meridiana” - fa sapere un comunicato stampa di Regione Lombardia - ha realizzato sul territorio di Monza e Brianza numerose altre attività tra alloggi protetti e case di riposo, centri diurni e hospice, ma anche centri di lungodegenza per persone con patologie neurovegetative. E ha costruito strutture nuove riadattando edifici storici. "Oggi sono qui - ha detto Letizia Moratti - anche per vedere da vicino 'Isidora', progetto recente che usa la telemedicina per monitorare lo stato di salute degli anziani tramite la raccolta di dati con l'ausilio di un pulsiossimetro". (segue) (Com)