Monza: Moratti in visita a rsa “Il Paese ritrovato”, puntiamo su telemedicina (2)

- Durante il primo lockdown, per rispondere all'esigenza dei tanti utenti dei centri diurni che hanno dovuto chiudere, la cooperativa infatti ha ideato “Isidora”, un canale tv che si prende cura degli anziani. Attualmente il progetto è in fase di sperimentazione con circa settanta utenti che si collegano ogni giorno al canale tramite tablet e accedono a programmi pensati per loro. Oltre a far accedere in maniera semplice a uno strumento di videochiamata che connette con operatori sanitari ed educatori, coi quali possono organizzare videochiamate di gruppo. "Noi - ha chiarito l'assessore al Welfare - proprio in questi giorni stiamo portando avanti la revisione della legge sanitaria regionale, dedicando grande attenzione alle opportunità dell'innovazione e della tecnologia come: teleconsulto, telemedicina, televisita. L'operato delle vostre strutture mi sembra vada nella direzione di conciliare e valorizzare l'apporto delle risorse umane, che consideriamo centrale, e le opportunità tecnologiche". (segue) (Com)