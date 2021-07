Monza: Moratti in visita a rsa “Il Paese ritrovato”, puntiamo su telemedicina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Paese Ritrovato” è una sorta di cittadella che accoglie 64 persone con Alzheimer. È la prima struttura protetta di questo tipo in Italia, la seconda in Europa. Con vie, piazze, giardinetti, negozi, il parrucchiere, il teatro, la chiesa, la pro loco, l'orto e gli appartamenti. Un borgo con luoghi di incontro per contrastare la solitudine e l'emarginazione che spesso la malattia comporta. Tra i programmi più recenti anche “SLAncio”, una casa che accoglie sessanta malati di Sla o in stato vegetativo che, alla fine del percorso sanitario, non sono in grado di rientrare a domicilio. Per loro la cooperativa ha previsto una struttura innovativa che coniuga aspetti tecnologici al supporto e all'accompagnamento del malato e dell'intero nucleo familiare. Entrambe le strutture sono nate grazie alle donazioni di famiglie, cittadini, associazioni, cooperative e imprese. Come pure attraverso i contributi assegnati da Regione Lombardia per i progetti sperimentali e, per esempio, il personale di assistenza alle persone con Alzheimer. "Come Regione Lombardia - ha concluso Letizia Moratti - non possiamo che sottolineare apprezzamento per quanto avete messo in campo e constatare come abbiate valorizzato questa esperienza, anche in vista dell'inserimento nella rete consolidata e nella messa a sistema a livello regionale". (Com)