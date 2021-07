Etiopia: Rsf chiede rilascio di 12 giornalisti arrestati dopo presa di Macallè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa Reporter senza frontiere (Rsf) ha chiesto oggi alle autorità etiopi l'immediato rilascio di 12 giornalisti che sono stati arrestati ad Addis Abeba dopo la presa di Macallè da parte delle forze tigrine. "Condanniamo questi arresti di massa di giornalisti, che mirano chiaramente a scoraggiare i rapporti investigativi indipendenti sulla guerra nel Tigrè", ha detto Arnaud Froger, capo del dipartimento Africa di Rsf, per il quale gli arresti, "condotti in modo del tutto fumoso, sono tanto più scioccanti perché, solo pochi mesi fa, il parlamento etiope ha votato una nuova legge sui media che depenalizza la maggior parte dei reati di stampa", ha aggiunto Froger, chiedendone il rilascio. Secondo l'ong ai fermati non è stata notificata alcuna accusa fino allo scorso 2 luglio, quando la polizia li ha detti vicini ad un gruppo terroristico, facendo riferimento alle truppe del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). Dopo l'avvio del conflitto a novembre scorso, infatti, l'ex amministrazione tigrina è stata sospesa dal governo federale. Gli arresti sono stati condannati in precedenza anche dalla Commissione etiope per i diritti umani, che ha espresso "grave" preoccupazione e confermato che ai detenuti "non è stato concesso il diritto di visita da parte del loro avvocato o delle loro famiglie". A maggio scorso il corrispondente estero del "New York Times" Simon Marks è stato espulso dal Paese dopo aver pubblicato alcune inchieste sulla guerra in corso, mentre diversi giornalisti e traduttori etiopi che collaborano anche con ong sono stati arrestati negli ultimi mesi. (segue) (Res)