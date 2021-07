Etiopia: Rsf chiede rilascio di 12 giornalisti arrestati dopo presa di Macallè (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli arresti di giornalisti e cittadini di etnia tigrina sono iniziati a pochi giorni dalla conquista di Macallè da parte delle truppe del Tplf, a fine giugno. Secondo il quotidiano “Addis Standard” almeno 12 giornalisti di etnia tigrina sono stati arrestati e sequestrati dalle forze dell’ordine in luoghi sconosciuti. Secondo l’avvocato Tadele Gebre dieci giornalisti dell’emittente “Awlo Media” sono stati arrestati dalla polizia federale insieme a cinque membri della redazione, oltre a due reporter della testata Youtube “Ethio Forum”, Abebe Bayu e Yayesew Shimeles. L’avvocato ha precisato che gli è stato impedito di parlare con i suoi clienti e che secondo quanto riferitogli dalle autorità i giornalisti arrestati non sono ancora ufficialmente indagati. I fermati, tuttavia, sono stati portati al tribunale di primo grado di Arada, ha aggiunto, spiegando però che quando è arrivato sul posto i detenuti non c’erano. Secondo quanto affermato dal capo dell’ufficio comunicazioni della Commissione di polizia federale, Jeylan Abdi, i giornalisti “non sono stati arrestati a causa della loro professione, ma piuttosto a causa della loro affiliazione con un gruppo terroristico che è vietato dal parlamento”. (segue) (Res)