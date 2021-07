Italia-Germania: sostenibilità, economia circolare, rigenerazione urbana per Italian Design day a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenibilità, economia circolare, rigenerazione urbana sono i temi che l’ambasciata d’Italia a Berlino ha messo al centro dell’Italian Design Day, la rassegna annuale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale dedicata quest’anno a “Progetto e materia: nuove sfide per la ripartenza sostenibile del Made in Italy”. Come riferisce un comunicato, lo fa presentando una webserie di brevi video in cui viene illustrato il lavoro che sta svolgendo da anni la città toscana di Prato nella sua ridefinizione come “città circolare”. In questi giorni il Kunstgewerbemuseum di Berlino sta ospitando la mostra “Design Lab #8 Material Loops: vie verso un futuro circolare”, con una sezione dedicata proprio all’esempio di Prato. (segue) (Com)