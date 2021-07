Italia-Germania: sostenibilità, economia circolare, rigenerazione urbana per Italian Design day a Berlino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più in generale, l’ambasciata promuove il dialogo tra soggetti italiani e tedeschi per ripensare i termini della ripartenza e della crescita. “La sostenibilità è una parola chiave - spiega nel suo video l’ambasciatore Armando Varricchio - che l’Italia declina in molteplici attività a livello nazionale e sul piano internazionale, a partire dal G20 di cui esercita la Presidenza o quale co-presidente della convenzione quadro delle Nazioni Unite nella lotta al cambiamento climatico”. Insieme all’ambasciatore Varricchio partecipano alla webserie la curatrice della mostra presso il Kunstgewerbemuseum Claudia Banz, l’assessore comunale di Prato all'urbanistica e ambiente Valerio Barberis, il direttore artistico del Recò Festival Alessandro Colombo e l’imprenditore tessile Niccolò Cipriani. (Com)