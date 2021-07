Lombardia: da Regione quasi due milioni di euro per valorizzare otto miniere dismesse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una misura importante, che permette la valorizzazione del patrimonio minerario lombardo, facendo diventare una meta di attrattività turistica", commenta l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni. "Uno sforzo, quello di Regione Lombardia, che giunge al termine di un percorso legislativo importante, che sin dai primi anni del 2000 ha coinvolto diversi siti minerari dismessi su tutto il territorio. Il nostro obiettivo è non dissolvere le antiche tradizioni minerarie della nostra regione ma restituirle a nuova vita. Tradizioni culturali, antichi mestieri che hanno forgiato valli e popolazioni e che oggi possono tornare ad illuminare paesi e luoghi, rivitalizzando il turismo di aree altrimenti destinate all'anonimato. Borghi e costumi che nascondono sapori, saperi e culture centenarie che fanno della nostra Lombardia una terra unica", conclude Magoni. Regione Lombardia, in seguito all'approvazione del Programma regionale per il recupero e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, sta sviluppando inoltre un primo progetto di promozione e valorizzazione delle miniere lombarde non più in attività e che già oggi sono visitabili. Con il supporto della Fondazione Lombardia per l'ambiente (Fla) e di Explora spa, la società regionale dedicata alla promozione del turismo e della attrattività della nostra regione. Regione con Fla ha redatto il censimento tecnico-scientifico delle miniere visitabili, così come di quelle per le quali sono in corso i progetti di valorizzatone. (Com)