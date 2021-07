Bielorussia: Borrell, pronti a ulteriori misure contro Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha già adottato misure contro la Bielorussia ed è pronta a considerarne di ulteriori. Lo ha detto l'alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in conferenza stampa dopo il Consiglio Affari esteri. "Per quanto riguarda la Bielorussia, la repressione del regime continua. Nelle ultime settimane abbiamo visto attacchi a larga scala ai mass media indipendenti e abbiamo espresso solidarietà alla Lituania per l'espulsione del proprio staff diplomatico", ha detto. "Stiamo seguendo la situazione alla frontiera tra Lituania e Bielorussia. Sembra che il regime stia inviando migranti anche verso la frontiera polacca. Chiediamo alle autorità bielorusse di rispettare i loro impegni internazionali", ha proseguito. "Abbiamo già adottato una serie di misure restrittive e siamo pronti a considerarne altre per rispondere a questo comportamento", ha continuato. "Usare i migranti come una arma, spingendo le persone verso le frontiere, è inaccettabile", ha specificato. Borrell ha poi sottolineato che lo strumento per affrontare tali situazioni è Frontex, l'Agenzia europea di guardia costiera e di frontiera. "E' lo strumento che abbiamo per affrontare le crisi migratorie" e "questa è una occasione per utilizzare Frontex anche alla frontiera lituana se le autorità lituane lo dovessero richiedere", ha specificato. (Beb)