Libano: ambasciatrice d’Italia Bombardiere in visita a Tripoli

- L’ambasciatrice d’Italia in Libano, Nicoletta Bombardiere, si è recata oggi in visita a Tripoli con il direttore dell’ufficio Ice di Beirut, Claudio Pasqualucci. Lo riferisce su Twitter la rappresentanza diplomatica d’Italia in Libano. Bombardiere e Pasqualucci hanno incontrato il sindaco di Tripoli, Riad Yamak, con cui hanno parlato dei nuovi progetti di assistenza umanitaria e socio-economica destinati alle comunità vulnerabili che sosterrà l’Italia tramite l’Agenzia per la cooperazione allo sviluppo. Durante la visita a Tripoli, la delegazione ha incontrato il presidente della Camera di commercio, dell’industria e dell’agricoltura di Tripoli e del Libano settentrionale, Toufic Dabboussi. Durante l’incontro è emerso il ruolo “fondamentale” del sostegno al settore privato, concentrandosi sulla costruzione di partenariati economici sostenibili in settori chiave. Vale la pena ricordare che la Cooperazione italiana sostiene le micro, piccole e medie imprese e le start-up nel nord del Libano attraverso il progetto Makani, in collaborazione con Oxfam Italia.(Res)