Milano 2021: Mascaretti (Fd'I) su case popolari, Roggiani risponda di cattiva amministrazione di sinistra

- "La Roggiani usa la solita tattica del Pd, non volendo rispondere della cattiva amministrazione di dieci anni di sinistra a Milano e cerca di distogliere l'attenzione e parlare d'altro". Così Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino, replica in una nota alla segretaria metropolitana del Pd milanese, Silvia Roggiani, in merito alle case popolari fatiscenti, esortandola a rispondere "nel merito sulle case del comune di Milano, gestite da Mm, dove disabili e anziani vivono da reclusi per la mancanza di ascensori. Risponda in merito alla case del Comune di Milano gestite da Mm dove da anni piove in casa, sui letti e sulle tavole, cadono i soffitti tant'è che i vigili del fuoco diffida o gli inquilini ad andare nelle loro camere da letto perché sono pericolose per la mancanza di manutenzioni da almeno cinque anni". "Attendo le risposte in merito, se le ha", conclude Mascaretti. (Com)