- Il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, ha visitato oggi la sede di Torino del Tim Innovation Lab, centro di ricerca sviluppo e innovazione del gruppo Tim, e il Global Cloud Data Center di Aruba a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. Lo rende noto del il ministero. (Com)