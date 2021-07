Nicaragua: Usa revocano visti a 100 membri dell’Assemblea nazionale e del sistema giudiziario (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa è intervenuto più volte nel corso dei giorni, censurando di volta in volta gli arresti "eccellenti" della compiuti a Managua. L'Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani (Ohchr), Michelle Bachelet, ha chiesto l'immediata liberazione di tutti i candidati alla presidenza, consentendo loro di partecipare alle elezioni. "Chiedo al governo un urgente cambio di rotta e il rilascio immediato dei detenuti e l'abrogazione della normativa che restringe lo spazio democratico nel paese", ha detto nel corso di una riunione del Consiglio per i diritti umani dell'Onu. "Dal mio ultimo rapporto del 23 febbraio, il mio ufficio ha osservato un preoccupante deterioramento dei diritti umani, che rende impossibile ai cittadini di scegliere liberamente alle elezioni", ha affermato Bachelet. "Purtroppo quasi tutte le raccomandazioni formulate dal mio ufficio non sono state rispettate. La crisi è peggiorata in modo allarmante", ha sottolineato. L'ex presidente del Cile ha affermato che il regime di Ortega "ignora le richieste della comunità internazionale" e che le sue azioni "limitano i diritti di libertà di espressione e di riunione pacifica". (segue) (Mec)