Nicaragua: Usa revocano visti a 100 membri dell’Assemblea nazionale e del sistema giudiziario (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le "preoccupazioni" contenute nella relazione di Bachelet sono state "condivise" - sempre in sede di Consiglio diritti umani - da 59 Paesi che hanno aderito a un documento promosso dal Regno Unito. "Condividiamo le preoccupazioni dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite sul Nicaragua, compresa la persistente impunità per le violazioni dei diritti umani dall'aprile 2018 e le continue segnalazioni di detenzioni arbitrarie. Il governo deve garantire la tutela dei diritti umani e rendere conto ai responsabili" si legge nel documento che esorta inoltre il governo di Ortega "a cessare le persecuzioni nei confronti di giornalisti e difensori dei diritti umani" e a impegnarsi con la comunità internazionale per garantire "elezioni libere ed eque attraverso un processo trasparente e credibile e una soluzione pacifica alla crisi socio-politica del paese". Alla dichiarazione hanno aderito tra gli altri, l'Italia, gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e tra i paesi latinoamericani Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay e Perù. (segue) (Mec)