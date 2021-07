Nicaragua: Usa revocano visti a 100 membri dell’Assemblea nazionale e del sistema giudiziario (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allarme è stato riportato anche nel documento che Antonia Urrejola, presidente della Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh), ha presentato al Consiglio permanente Osa. Urrejola ha denunciato una "chiusura degli spazi democratici sotto una strategia che cerca di impedire e inibire qualsiasi manifestazione contraria al governo" del presidente Daniel Ortega. Per Urrejola, la serie di arresti compiuti nelle ultime settimane nei confronti di oppositori e candidati alle presidenziali di novembre, descrive "una nuova fase della repressione in vista delle elezioni, che mette in dubbio la volontà dello Stato del Nicaragua di celebrare elezioni libere e trasparenti". (segue) (Mec)