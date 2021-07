Sport: Draghi ad atleti azzurri, vostri successi straordinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un saluto collettivo ed un ringraziamento da me, dal governo e tutto lo staff di palazzo Chigi: i vostri successi sono stati straordinari". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso dell’incontro a palazzo Chigi con la Nazionale italiana di calcio reduce dalla vittoria del Campionato europeo, il tennista Matteo Berrettini, e la squadra di Atletica Under 23. "Ci avete reso orgogliosi di essere uniti in questa celebrazione", ha aggiunto. (Rin)